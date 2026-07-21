Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallbeteiligter gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Mittwoch den 21.07.26 kam es gegen 10:45 Uhr an der Ecke Sattlergasse und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher bog von der Gasse nach links in die Hauptstraße ein und beschädigte hierbei ein an der Ecke geparktes Fahrzeug. Der Verursacher fuhr weiter um eine Parkmöglichkeit zu suchen und als er zur Unfallstelle zurückkam war das geparkte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Angaben zu Fahrzeug oder Kennzeichen konnte der Unfallverursacher nicht machen. Es soll sich um ein kleineres, dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise auf Fahrzeug und Fahrer. Der betroffene Fahrzeugführer möge sich bitte mit der PI Birkenfeld in Verbindung setzen.

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