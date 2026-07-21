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POL-PDTR: Vermisstensuche der Polizeiinspektion Schweich

POL-PDTR: Vermisstensuche der Polizeiinspektion Schweich
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Schleich/Trier (ots)

Am Abend des 20.07.2026 ging bei der Polizeiinspektion Schweich eine Vermisstenmeldung zu einer 78 Jahre alten männlichen Person ein. Nach Mitteilung von Angehörigen verbringen Herr Karl Heinrich Günther GOCKEL und seine Ehefrau den gemeinsamen Urlaub in 54340 Schleich. Am Vormittag des 20.07.2026 begab sich Herr GOCKEL mit seinem PKW Mitsubishi Outlander (weinrot; Kennzeichen Ortskennung EIC-) nach Trier und parkte vermutlich in der Nähe des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Im weiteren Tagesverlauf kam es zu einem Telefongespräch zwischen dem Vermissten und Angehörigen, bei dem er angab sein Fahrzeug nicht wieder aufzufinden. Fortan war der Vermisste weder telefonisch erreichbar noch persönlich anzutreffen. Der Vermisste dürfte ortsunkundig sein, da sein regulärer Wohnsitz in Thüringen liegt. Da Herr GOCKEL zweimal täglich unverzichtbare Medikamente einnehmen muss und diese nach bisherigem Ermittlungsstand nicht mitgeführt werden, könnte eine hilflose Lage zu befürchten sein.

Es ist unbekannt, ob der Vermisste seinen PKW wieder auffand und mit diesem die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließ oder weiterhin zu Fuß unterwegs ist.

Es wird darum gebeten sachdienliche Hinweise, die zum Antreffen von Herrn GOCKEL führen, an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157- 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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