POL-PDTR: Vermisster 78-jähriger nach intensiven Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Birkenfeld (ots) - Am Mittwoch den 21.07.26 kam es gegen 10:45 Uhr an der Ecke Sattlergasse und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher bog von der Gasse nach links in die Hauptstraße ein und beschädigte hierbei ein an der Ecke geparktes Fahrzeug. Der Verursacher fuhr weiter um eine Parkmöglichkeit zu suchen und als er zur Unfallstelle zurückkam war das geparkte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Angaben ...

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