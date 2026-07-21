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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vermisster 78-jähriger nach intensiven Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Schleich/Trier (ots)

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der seit dem Abend des 20.07.2026 vermisste 78-jährige wohlbehalten durch die Polizei in Merzig aufgegriffen werden. Er wird den Angehörigen überstellt und durch diese weiter betreut. Ausschlaggebend für das Aufgreifen war der Hinweis eines Zeugen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung durch die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Tel.: 06502-91570
pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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