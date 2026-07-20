POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baggerfahrzeug
Konz (ots)
In der Nacht vom 15.07.2026 auf den 16.07.2026 kam es in Konz-Oberemmel in der Kirchstraße durch bisher unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger der Firma Elenz. Hierbei wurde die Scheibe der Fahrerkabine mittels bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.
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