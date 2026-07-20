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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baggerfahrzeug

Konz (ots)

In der Nacht vom 15.07.2026 auf den 16.07.2026 kam es in Konz-Oberemmel in der Kirchstraße durch bisher unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger der Firma Elenz. Hierbei wurde die Scheibe der Fahrerkabine mittels bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Thome, PK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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