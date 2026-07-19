Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrand einer Getreidefläche

Schillingen (ots)

Am Sonntag, dem 19.07.2026, wurde gegen 16:00 Uhr durch mehrere Personen ein großflächiger Brand einer Ackerfläche zwischen den Ortslagen Kell am See und Schillingen gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass eine Ackerbaufläche von etwa 2 Hektar nahe des in Schillingen befindlichen Tannenhofes in Flammen stand. Durch sofort eingeleitete Löscharbeiten der umliegenden freiwilligen Feuerwehren sowie unterstützende Tätigkeiten des agierenden Landwirts konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Betriebsgelände verhindert werden.

Es kam vor Ort weder zu Personen-/ noch zu Objektschäden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Ortslagen Schillingen, Kell am See, Heddert, Zerf, Reinsfeld, Hermeskeil und Waldweiler sowie eine Streife der PI Hermeskeil.

Eine Brandursache steht derzeit nicht endgültig fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine vor.

Die PI Hermeskeil appelliert angesichts der langanhaltenden Trockenheit eindringlich an die Bevölkerung, besondere Vorsicht walten zu lassen.

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