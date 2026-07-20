Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 17.07.2026 bis zum 19.07.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 157 erfassten Einsatzlagen (davon 44 Strafanzeigen und 19 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte am Hauptmarkt - Polizeibeamter verletzt

Am Freitag, den 17. Juli 2026, kam es gegen 21:20 Uhr auf dem Hauptmarkt in Trier zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen urinierte ein Mann zunächst gegen einen Weinstand. Im weiteren Verlauf geriet er mit dem Betreiber des Standes in Streit und schlug diesem gegen den Kopf. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte noch vor Ort angetroffen werden. Da er sich äußerst aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er fixiert. Auch während der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Beim Verbringen in einen Gefangenentransporter stieß der Beschuldigte mit dem Kopf in Richtung eines Polizeibeamten. Der Beamte erlitt dabei eine Platzwunde an der Augenbraue und musste medizinisch versorgt werden. Er wurde hierzu in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, den 18. Juli 2026, kam es gegen 04:30 Uhr in der Eurener Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW Fahrerin kollidierte mit ihrem PKW mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel. Die Fahrerin gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw war aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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