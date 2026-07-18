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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz in Idar-Oberstein (OT: Nahbollenbach)

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.07.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in der Heimbachstraße in Idar-Oberstein (OT Nahbollenbach) zu einem größeren Polizeieinsatz. Anwohner der Heimbachstraße meldeten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass sie circa 5-6 schussähnliche Geräusche gehört haben. Die Mitteiler konnten die Örtlichkeit genauer Beschreiben, woraufhin mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Kirn anfuhren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte zweifelsfrei ermittelt werden, dass ein Anwohner der Heimbachstraße die Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert hat. Den 40-jährigen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass dieser bei dem Geschehen erheblich alkoholisiert war. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Sachbearbeiterin: PK'in Botzet

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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