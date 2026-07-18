Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz in Idar-Oberstein (OT: Nahbollenbach)

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.07.2026 gegen 20:00 Uhr kam es in der Heimbachstraße in Idar-Oberstein (OT Nahbollenbach) zu einem größeren Polizeieinsatz. Anwohner der Heimbachstraße meldeten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass sie circa 5-6 schussähnliche Geräusche gehört haben. Die Mitteiler konnten die Örtlichkeit genauer Beschreiben, woraufhin mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektionen Idar-Oberstein, Birkenfeld, Baumholder und Kirn anfuhren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte zweifelsfrei ermittelt werden, dass ein Anwohner der Heimbachstraße die Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert hat. Den 40-jährigen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass dieser bei dem Geschehen erheblich alkoholisiert war. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.

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