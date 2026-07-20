Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer am Fahrzeug angebrachten Auspuffblende

Baumholder (ots)

Im Zeitraum vom Montag, 20.07.2026 zwischen 00:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde an einem in der Kuselwies in Baumholder geparkten PKW eine Auspuffblende entwendet. Das Fahrzeug stand hierbei mit dem Heck der Fahrbahn zugewandt. Der oder die unbekannte Täter demontierten hierbei die angebrachte Auspuffblende durch das Lösen einer angebrachten Schelle. Die Polizei Baumholder bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06783-9910.

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