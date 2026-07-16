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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil in Morbach-Gonzerath gesucht

Morbach OT Gonzerath (ots)

Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Gonzerath.

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, gegen 10:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.07.2026 gegen 10:15 Uhr, mittels eines Bolzenschneiders gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil. Aus diesem entwendeten sie zwei Motorsägen, ein Laubgebläse sowie einen Kanister. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben könnten sich bei der Polizeidienststelle in Morbach zu melden. Insbesondere geht es um den Bereich des Ortseinganges von Morbach kommend bis zur alten Schule in Gonzerath.

Jeder noch so kleine Hinweis kann für die weitern Ermittlungen von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
SB: PK Marx

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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