Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung mittels Pfefferspray

Veitsrodt (ots)

Am 11.07.2026 gegen 02:45 Uhr kam es auf dem Veitsrodter Markt vor dem Showgeschäft "Breakdancer" zu einer Körperverletzung mittels Pfefferspray. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter von dem Marktgelände. Bislang bestehen keine konkreten Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben über die Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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