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BPOL NRW: 8.470 Euro gezahlt: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn

BPOL NRW: 8.470 Euro gezahlt: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am 11. April 2026 am Flughafen Köln/Bonn zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festgestellt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Am frühen Morgen kontrollierten Einsatzkräfte einen 66-jährigen deutschen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft mit einem Flug aus Athen. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Limburg an der Lahn wegen Betruges vorlag.

Zudem bestand eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung.

Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Eröffnung des Haftbefehls beglich er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro zuzüglich 70 Euro Verfahrenskosten.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Vermögensabschöpfung 100 Euro sichergestellt. Im Anschluss konnte der 66-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya wurde am Abend desselben Tages ein weiterer Fahndungstreffer erzielt. Ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde überprüft, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz wegen Betruges bestand. Zusätzlich lagen zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung vor.

Auch dieser Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Vor Ort wurde der offene Betrag in Höhe von 3.000 Euro beglichen, sodass die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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