Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Illegale Müllablagerung

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Hinzerath/Hochscheid - Zolleiche (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 08. Juli, um 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 09.Juli , um 09:00 Uhr lagerten bislang Unbekannte an der B 327 Zolleiche bei Morbach zwischen den Ortslagen Hinzerath und Hochscheid illegal eine große Menge von Abfällen ab. Hierbei handelte es sich überwiegend um Abfälle alter Dämmwolle , welche größtenteils in sogenannten Bigpacks verpackt waren.

Aufgrund der Menge wird zur Zeit davon ausgegangen, dass die Abfälle mittels eines Lkw an der Örtlichkeit abgeladen wurden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich der Müllablagerung geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Idar-Oberstein oder der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

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