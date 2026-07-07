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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, dem 05.07.2026 ereignete sich nahe des Prämienmarktes in Birkenfeld ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Zeit von 12:00 Uhr bis etwa Mitternacht war der PKW des Geschädigten auf dem Parkplatz im Hujetsweg in Birkenfeld und zwischendurch für eine kurze Zeit in der Straße Am Talweiher, unmittelbar neben dem Veranstaltungsgelände des Prämienmarktes, geparkt. Im Anschluss bemerkte der Fahrzeuginhaber einen frischen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Sollten Sie in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, die zur Ermittlung des Unfallverursachers beitragen können, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion in Birkenfeld unter der 06782/9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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