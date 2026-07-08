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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrand durch Feuerwerkskörper in Morbach-Gonzerath

Morbach (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 02:15 Uhr, wurden die Feuerwehr Morbach-Gonzerath und die Polizeiinspektion Morbach zu einem Flächenbrand nahe der Ortschaft Morbach-Gonzerath alarmiert. Die Brandörtlichkeit befand sich nahe der örtlichen Grillhütte. Vor Ort konnten mehrere abgebrannte Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Zeugen berichteten kurz zuvor von wahrgenommenen Knallgeräuschen. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
Email: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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