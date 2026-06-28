Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: E-Scooter am Freibad entwendet

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Birkenfeld (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde am Birkenfelder Freibad ein E-Scooter entwendet, der außen am Haupteingang abgestellt war.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Scooter der Marke Kukirin , Typ G2. Der Roller wurde vom Vorbesitzer mit sehr markanten weißen Lackierungen an Vordergabel, Heckradabdeckung und Lenker versehen.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Scooter machen? Bitte bei der Polizei Birkenfeld (06782-9910)melden.

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