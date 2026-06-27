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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Nahe Sommerfest

Idar-Oberstein (ots)

Am 26.06.2026, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der ADAC-Geschäftsstelle in der John.-F.-Kennedy-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen mutmaßlich ausparkenden PKW wurde der geparkter PKW, ein schwarzer Opel Corsa, an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entstandenen Schaden zu melden.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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