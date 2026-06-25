Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß im Zeitraum vom 21.06.2026 bis 25.06.2026 auf dem Parkdeck des Geländes der Elisabeth-Stiftung gegen einen dort parkenden Toyota. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet möglich Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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