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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi/Rewe Parkplatz

Morbach (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2026, im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein grauer Skoda auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Bremerwiese in Morbach beschädigt. Der PKW des Geschädigten war in Längsaufstellung etwa in der Mitte des ALDI- und Rewe-Kundenparkplatzes abgestellt. Neben dem besagten PKW dürfte linksseitig ein weißer PKW abgestellt gewesen sein. Vermutlich wurde der PKW des Geschädigten durch diesen PKW beschädigt.

Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Mögliche Augenzeugen, aber auch insbesondere der Fahrer des flüchtigen PKW, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Meldung abgesetzt durch/Ansprechpartner: J. Platz, PHK'in

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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