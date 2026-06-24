Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in Idar-Oberstein - Tatverdächtiger festgenommen.

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei Idar-Oberstein eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll hierbei eine Person ein Gewehr mitgeführt haben.

Durch das schnelle und koordinierte Einschreiten starker Polizeikräfte konnte der Tatverdächtige im Nahbereich des Einsatzortes lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Das mitgeführte Gewehr wurde aufgefunden und sichergestellt.

Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefährdung.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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