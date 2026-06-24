PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Konz: Störung der Totenruhe und Diebstahl

Konz (ots)

Im Zeitraum vom 22.06.2026 / 20:00 Uhr bis zum 24.06.2026 / 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter, zwei Urnengräber auf dem Friedhof St. Nikolaus in Konz. Dabei wurden jeweils die Einfassungen der Gräber aus dem Boden gerissen und entwendet. Personen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 92680).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 18:32

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf K69

    Mandern/Weiskirchen (ots) - Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K69 zwischen Mandern und Weiskirchen. Dabei kam es in einem Kurvenbereich zu einem Konflikt zwischen zwei Motorradfahrern und einem Pkw aus dem Gegenverkehr. Bei einem Ausweichmanöver sollen die Motorradfahrer ins Bankett ausgewichen und gestürzt sein. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die verunfallten ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 16:44

    POL-PDTR: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Pluwigerhammer (ots) - Bei dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Morgen (unsere Meldung von 09:58 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/6300964) auf der L143 und L146 bei Pluwigerhammer wurde ein 57-jähriger Radfahrer tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer die L143 aus Richtung Hinzenburg kommend. Ein 34-järiger LKW-Fahrer, der die L143 in entgegengesetzter Richtung ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:53

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B327

    Morbach (ots) - Am Dienstag, dem 23.06.2026, gegen 05:40 Uhr kam es auf der B327 bei Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach fuhr ein PKW von der B269 aus Richtung Morbach kommend auf die B327 auf und übersah hierbei einen von Richtung Trier kommenden PKW. Der herannahende PKW konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich der B327/ B269 miteinander kollidierten. Drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren