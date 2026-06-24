POL-PDTR: Konz: Störung der Totenruhe und Diebstahl
Konz (ots)
Im Zeitraum vom 22.06.2026 / 20:00 Uhr bis zum 24.06.2026 / 10:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter, zwei Urnengräber auf dem Friedhof St. Nikolaus in Konz. Dabei wurden jeweils die Einfassungen der Gräber aus dem Boden gerissen und entwendet. Personen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 92680).
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Konz
Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell