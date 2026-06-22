Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 19.06.2026 bis zum 21.06.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 148 erfassten Einsatzlagen (davon 25 Strafanzeigen und 30 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Mehrere Personen im Südbad Trier aufgrund der Hitze medizinisch versorgt - Polizei appelliert an Besucher

Am Sonntag, den 21.06.2026 gegen 15:30 Uhr wurden im Südbad Trier mehrere Personen gemeldet, die infolge der hohen Temperaturen über Kreislaufbeschwerden klagten. Die betroffenen Personen wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt. Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es durch weitere anreisende Badegäste teilweise zu Behinderungen auf den Zufahrtswegen. Dadurch konnten die Rettungskräfte die Einsatzstelle nur erschwert erreichen. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut auf die derzeit hohen Temperaturen hinzuweisen. Insbesondere an heißen Tagen wird empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, direkte Sonneneinstrahlung möglichst zu vermeiden und auf erste Anzeichen körperlicher Überlastung zu achten. Zudem appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer und Besucher, Zufahrts- und Rettungswege jederzeit freizuhalten, um Einsatzkräften im Notfall eine schnelle und ungehinderte Anfahrt zu ermöglichen.

Zeugenaufruf nach Brand durch Feuerwerkskörper am Südbahnhof Trier

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 14:30 Uhr, warfen mehrere Kinder im geschätzten Alter zwischen 10 und 12 Jahren Silvesterkracher sowie Feuerwerksraketen in den Gleisbereich und unter die Bahntrassenunterführung am Südbahnhof Trier. Durch das Zünden einer Rakete geriet eine angrenzende Böschung in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf ein benachbartes Grundstück über und verursachten dort Sachschaden. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass der Schaden gering ausfiel. Nach der Tat entfernten sich die beteiligten Kinder von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Verantwortlichen geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die erheblichen Gefahren hin, die vom unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern ausgehen. Bereits kleine Fahrlässigkeiten können insbesondere bei trockener Witterung zu Bränden mit erheblichen Sachschäden oder sogar zur Gefährdung von Menschenleben führen.

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