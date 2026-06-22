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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Badeplatz

Kronweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Bereich einer öffentlichen Badestelle, unterhalb einer Eisenbahnbrücke in der Ortslage Kronweiler diverse Oberflächen mit Graffiti besprüht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Samstag, den 19.06.2026, 16 Uhr bis Sonntag, den 20.06.2026, 15 Uhr.

Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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