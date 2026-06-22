POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti an Badeplatz
Kronweiler (ots)
Bislang unbekannte Täter haben im Bereich einer öffentlichen Badestelle, unterhalb einer Eisenbahnbrücke in der Ortslage Kronweiler diverse Oberflächen mit Graffiti besprüht.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Samstag, den 19.06.2026, 16 Uhr bis Sonntag, den 20.06.2026, 15 Uhr.
Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.
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