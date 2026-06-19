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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht mit Personenschaden

Trier, Estricher Weg (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, kam es gegen 07:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei beabsichtigte im Bereich der Bushaltestelle "Estricher Weg" in Trier Feyen ein Bus der Linie 3 nach rechts in die Bushaltestelle einzufahren. Zeitgleich fuhr ein bis dato unbekannter Motorradfahrer auf eben diese Bushaltestelle, womöglich um die vor ihm wartenden rechts Pkw zu überholen. Sowohl Bus als auch Motorrad bremsten stark ab, der Motorradfahrer kam zu Fall. Im Bus stürzten ebenfalls zwei Personen, welche sich hierdurch leicht verletzten. Der gestürzte Motorradfahrer flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls oder der beteiligte Motorradfahrer werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion in Trier unter der Rufnummer 0651 - 98344150 oder per E-Mail (pitrier.wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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