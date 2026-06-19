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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Dienstag, den 16.06.2026 gegen 08:05 Uhr ereignete sich in der Domänenstraße, Höhe "Freizeittreff Fahl" ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein dunkelblauer PKW Land Rover und ein weißer PKW Mercedes Vito im Begegnungsverkehr touchiert haben. Den Spuren zufolge dürfte der linke Außenspiegel des weißen Mercedes Vito beschädigt sein. Das Kennzeichen des weißen Mercedes Vito ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Thome, PK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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