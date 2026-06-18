POL-PDTR: Sachbeschädigung an Haustür

Irsch (ots) - Am Mittwoch, den 10.06.2026 im Zeitraum zwischen 09 Uhr und 19 Uhr kam es in Irsch im Einmündungsbereich "Serriger Weg / Zum Jäbenflur" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter PKW kam im dortigen Straßenverlauf von der Straße ab und kollidierte gegen einen Gartenzaun eines dort befindlichen Eckgrundstücks. Hierdurch kam es zu einem Schaden an mehreren Elementen des Maschendrahtzauns. Der ...

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