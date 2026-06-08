POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW in Birkenfeld

Birkenfeld (ots) - Am Montag, den 08.06.2026 kam es morgens gegen 09.10 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Vogelsang". Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte zunächst eine unbekannte Person mehrfach an der Haustür der Geschädigten. Da die Bewohnerin keinen Besuch erwartete, blickte sie durch ein Küchenfenster und konnte eine junge Person vor dem Anwesen ...

mehr