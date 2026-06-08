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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti
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Morbach B 327 (ots)

Vermutlich in der Nacht des 05.06.2026 auf den 06.06.2026 beschädigten unbekannte Täter durch Anbringen mehrerer Graffiti mehrere Brückenpfeiler und ein Verkehrsschild an der B 327 Höhe Einmündung Morbach OT Wenigerath. An den besagten Brückenpfeilern wurden großflächige Graffiti mit Zusammenhang zum Fußballverein 1.FSV Mainz 05 angebracht. Auf dem Verkehrsschild wurde der Schriftzug "ACAB" angebracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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