POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Schweich (ots) - Wie bereits zuvor berichtet, kam es am Freitag, 05.06.2026, gegen 15:20 Uhr zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses in der Isseler Straße in Schweich. Das entsprechende Gebäude stand bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Personen, welche sich im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig aus dem Objekt retten. Anwohner der umliegenden Gebäude konnten sich ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit ...

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