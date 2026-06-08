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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 28.05.2026, zwischen 16:20 und 17:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Mediamarktes in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchierte hier beim Wenden oder Ausparken einen parkenden orangenen Seat erheblich am Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die noch unbekannte Person von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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