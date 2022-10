POL-PDTR: Strafverfahren nach Rassismus-Vorwürfen

Baumholder (ots) - Am 30.09.2022 gegen 18:30 Uhr wird ein Personenkraftwagen im Gersterter Weg, 55447 Baumholder vor dem Anwesen Nummer 16 am Straßenrand auf einem Privatparkplatz abgestellt. Im Zeitraum vom 30.09.2022 gegen 22:30 Uhr bis 03.10.2022 gegen 18:00 Uhr wird der Personenkraftwagen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund von Lackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein weißes oder silbernes Tatfahrzeug. Bei Hinweisen ...

