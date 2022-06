Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollbrand eines Bootes

Schweich (ots)

Am Freitag, 24.06.2022, gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Bootes im Schweicher Yachthafen. Das ca. 10m lange Boot befand sich, aufgrund einer anstehenden Reparatur, jedoch bereits an Land. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einem technischen Defekt, der zu dem Vollbrand führte. Aufgrund des Brandes war kurzfristig in der Ortslage Schweich eine größere Rauchentwicklung sichtbar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 20.000-30.000 Euro. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Schweich und Issel, ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die Wasserschutzpolizei Trier und die Polizeiinspektion Schweich. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell