Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Morbach (ots)

Am Montag, den 01.12.2021, gegen 21.15 Uhr, ereignete sich auf der B 327-Hunsrückhöhenstraße ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem ein 31 Jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die B 327 aus Richtung Simmern kommend in Richtung Morbach. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Autofahrer infolge zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Böschung stieß das Unfallfahrzeug gegen dort stehende Bäume. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Am seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz vor Ort befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Morbach, der Rettungsdienste und der Polizeiinspektion Morbach.

