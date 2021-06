Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Zeugen werden gesucht!

Trier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Martinsufer wurden zwei PKW und eine Lichtzeichenüberwachungsanlage beschädigt.

Zu dem Verkehrsunfall kam es heute, gegen 11:15 Uhr. Ein silberfarbener PKW (Mercedes A-Klasse) befuhr das Martinsufer aus Richtung A 602 kommend in Fahrtrichtung Konz. Im Einmündungsbereich zur Ausoniusstraße kollidierte der Mercedes mit einem rotem PKW der Marke Kia, welcher von der Kaiser-Wilhelm-Brücke kommend in Richtung Ausoniusstraße unterwegs war. Der Mercedes geriet durch den Aufprall ins Schleudern und beschädigte dadurch eine der neuen Lichtzeichenüberwachungsanlagen (sog. "Ampelblitzer")im Einmündungsbereich. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf über 100.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 5210)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Klinikums Mutterhaus-Nord in der Trierer Theobaldstraße sucht die Polizei Trier nach einer flüchtigen Unfallverursacherin. Am Montag, 28.06.2021 wurde dort gegen 11:00 Uhr ein parkendes Fahrzeug (dunkler 5er BMW) an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt . Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit verdunkelten Scheiben gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Trier bittet mögliche Augenzeugen, sich zu melden (0651-9779 5210).

