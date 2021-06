Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radmuttern an Pkw gelöst

Trier (ots)

Am Montag, den 28.06.2021, zw. 05.00 - 11.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter auf dem Rewe Parkplatz, Wasserweg in Trier, die Radmuttern an einem weißen VW Touran vorne links gelöst. Im weiteren Verlauf hat sich das vordere linke Rad während der Fahrt gelöst. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

