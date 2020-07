Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 419

Palzem (ots)

Am 19.07.2020, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine Motorradgruppe aus Frankreich die B 419 aus Nennig kommend in Richtung Palzem. Eine 38-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die L132 von Kreuzweiler kommend und bog an der Einmündung nach links auf die B 419 ein. Hierbei übersah sie nach ersten Feststellungen den von links vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Motorradfahrer der Motorradgruppe und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt und mit dem luxemburgischen Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die PKW-Fahrerin wurde mit leichteren Verletzungen mit dem RTW in das Saarburger Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bis zur Räumung der Unfallstelle wurde der Fahrzeugverkehr abgeleitet.

Im Einsatz befanden sich neben Einsatzfahrzeugen der Polizei Saarburg, zwei RTW, der luxemburgische Rettungshubschrauber sowie ein Notarztwagen.

Etwaige Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg, Tel. 06581-9155-0, in Verbindung zu setzen.

