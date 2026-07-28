Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand auf der A1 bei Salmtal führt zu erheblichen Rückstau

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Salmtal (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, geriet ein SUV auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz gegen 18:10 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug bei der Anschlussstelle Salmtal noch auf den Standstreifen manövrieren. Alle Insassen konnten den Wagen anschließend unverletzt verlassen und sich in Sicherheit begeben. Kurz darauf stand der SUV komplett in Flammen. Durch Wind und Funkenflug geriet auch der angrenzende Grünstreifen in Brand. Durch die starke Rauchentwicklung und zügig eingeleitete Löscharbeiten, musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz kurzzeitig voll gesperrt werden. Über den Verkehrswarnfunk wurden umgehend wichtige Informationen und eine Umleitungsempfehlung gesteuert. Dennoch konnte dadurch ein längerer Rückstau nicht verhindert werden.

Sowohl das Feuer im Fahrzeug als auch das Feuer am Grünstreifen konnten gelöscht werden, sodass der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte.

Im Einsatz befanden sich der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Salmtal und Landscheid, die Autobahnmeisterei Wittlich und die Autobahnpolizei Schweich.

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