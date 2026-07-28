Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 27.07.2026 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Morbach die Landstraße 52 zwischen Wittlich und Altrich.

Hier kam er auf einer Ölspur mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich leicht.

Am Motorrad entstand Sachschaden.

Der Verursacher der Ölspur verließ zuvor die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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