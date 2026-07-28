Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz in Gerolstein

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Gerolstein (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 24.07.2026 bis Samstag, 25.07.2026 kam es auf dem Kinderspielplatz im Ahornweg in Gerolstein zu mehreren Sachbeschädigungen.

Durch bislang unbekannte Täter wurden Spielgeräte und eine Sitzbank vermutlich durch Tritte und Schläge beschädigt. Eine Kletterwand wurde durch Feuer beschädigt. Zudem wurden mehrere Bierflaschen auf dem Spielplatz zerbrochen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine vierstellige Schadenshöhe. Der Kinderspielplatz kann aufgrund der Beschädigungen aktuell nur eingeschränkt genutzt werden.

Die Polizeiwache Gerolstein hat ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

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