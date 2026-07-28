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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl mit flüchtendem Täter

Wittlich (ots)

Am 27.07.2026 gegen 12:20 Uhr begab sich ein männlicher Täter in ein Lebensmittelgeschäft im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich und entwendete mehrere Gegenstände, welche er in eine mitgeführte Tasche steckte und im Kassenbereich lediglich Kleinigkeiten zu bezahlen versuchte.

Als er durch das Verkaufspersonal angesprochen wurde, ergriff er die Flucht.

Der Täter entfernte sich mittels eines Personenkraftwagens, eines VW Golfs vom Tatort.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 
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