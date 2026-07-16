Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.07.2026, 20:00 Uhr bis 15.07.2026, 06:45 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem vor einem Anwesen im Hasenmühlenweg stehenden Personenkraftwagen, öffneten diesen und entwendeten einen innenliegenden Rucksack.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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