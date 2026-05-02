Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandstiftung in der Gelsenkirchener Neustadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, um 20:00 Uhr meldete eine Zeugin der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude an der Straße Wiehagen in der Gelsenkirchener Neustadt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine natürliche Ursache wurde ausgeschlossen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zum Tathergang machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Kriminalwache - 0209 365 8240 - zu melden.

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