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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Bernkastel-Kues (ots)

Am 06.07.2026 kam es gegen 17:15 Uhr in Bernkastel-Kues am Brückenkopf auf der Bernkasteler Seite zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Fahrzeugs, welches die B53 aus Graach kommend in Richtung Bernkastel-Kues/Ortsteil Andel befuhr mit einem Fahrzeug, welches die Brücke von Kues aus kommend in Richtung Andel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei keiner verletzt wurde. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531 95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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