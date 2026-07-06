POL-PDWIL: PKW-Brand
Hasborn (ots)
Am 05.07.2026 gegen 20:45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die BAB 1 von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Koblenz, als er plötzlich Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug wahrnahm.
Er hielt sein Fahrzeug auf dem Standstreifen an und musste feststellen, dass es zu einer Brandentwicklung am Fahrzeug gekommen war.
Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Die Ermittlungen durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein dürfte.
Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug, verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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