Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Korrektur der Pressemeldung vom 04.07.2026 zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einer Orthopädie-Schuhtechnik-Werkstatt

Wittlich (ots)

Am 04.07.2026 berichtete die Polizeiinspektion Wittlich über den folgenden Sachverhalt:

Im Zeitraum 02.07.2026, 18:00 Uhr bis 03.07.2026, 08:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Türe in eine Orthopädie-Praxis in der Feldstraße in Wittlich einzudringen. Die Tat misslang aufgrund der Sicherung der Türe. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Hier hatte sich im Rahmen der polizeilichen Veröffentlichung ein Fehler in der Wortwahl eingeschlichen. Der versuchte Einbruchsdiebstahl fand nicht in einer Orthopädie-Praxis, sondern in einer Orthopädie-Schuhtechnik-Werkstatt statt.

Die Täter entfernten sich unverrichteter Dinge vom Tatort.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell