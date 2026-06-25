Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meerfeld (ots)

Am 24.06.2026 gegen 20:02 Uhr parkte ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen im Bereich des Parkplatzes am Meerfelder Maar aus.

Hierbei kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher mit mehr als 2,6 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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