PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meerfeld (ots)

Am 24.06.2026 gegen 20:02 Uhr parkte ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen im Bereich des Parkplatzes am Meerfelder Maar aus.

Hierbei kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher mit mehr als 2,6 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 07:25

    POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 24.06.2026, 10:15 Uhr bis 16:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf den Steinen" in Wittlich. Hier drangen sie durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Innere des Anwesens ein, durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entfernten sich im Anschluss wieder. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 07:23

    POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht

    Wittlich / Dodenburg (ots) - Am 24.06.2026 mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht registrieren. Am 24.06.2026 gegen 13:20 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Lastkraftwagenfahrer mit seinem Fahrzeug die Kurfürstenstraße in Wittlich in Richtung der Schloßstraße. Hier wechselte er unvermittelt den Fahrstreifen nach links und kollidierte mit einem ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 07:22

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am Sonntag, 21.06.2026 hatten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich bereits einen 45-jährigen Mann aus dem europäischen Ausland festgestellt, welcher als Fahrrad- und Rucksacktourist unterwegs war und mit über 2,4 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, so dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden musste. Nun am 24.06.2026 gegen 10:11 Uhr war der 45-Jährige erneut mit seinem Fahrrad im Wittlicher Stadtgebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren