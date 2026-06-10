Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Binsfeld (ots)

Am 09.06.2026 gegen 19:50 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Motorradfahrer in der Dudeldorfer Straße in Binsfeld.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein 17-jähriger Jugendlicher aus der VG Wittlich-Land mit seiner Crossmaschine unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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