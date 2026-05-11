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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise nach einer räuberischen Erpressung in Schalke. Am Freitagmittag, 8. Mai 2026, 13 Uhr, wurde ein 10-Jähriger an der Kreuzung Overwegstraße/Gewerkenstraße von einem ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen. Der Tatverdächtige forderte unter Androhung von Gewalt, dass der 10-Jährige ihm seine Schuhe sowie Bargeld gibt. Eine Anwohnerin sowie ein anderer Zeuge wurden auf die Situation aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Jugendliche ohne die geforderten Sachen in Richtung eines Kiosks. Zuvor stieß er aber eine weitere Drohung in Richtung des Gelsenkircheners aus. Am nächsten Tag suchte der 10-Jährige zusammen mit einer Erziehungsberechtigten eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Der Tatverdächtige war circa 14 bis 16 Jahre alt und deutlich größer als 1,40 Meter. Er hatte kurze Haare und trug Kleidung, mutmaßlich der Marke "Gucci". Zudem führte er eine Handtasche mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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