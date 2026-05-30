Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 29.05.2026 zwischen 15:10 Uhr und 15:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen den Bergweilerweg in Wittlich.

Hier parkte dieser aus einer Hofeinfahrt aus und kollidierte mit einem dort fahrenden Personenkraftwagen.

Der Personenkraftwagen wurde nicht unerheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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