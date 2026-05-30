Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fundunterschlagung

Wittlich (ots)

Am 28.05.2026 gegen 21:00 Uhr ließ ein 38-jähriger Geschädigter aus der Stadt Wittlich seine Bauchtasche im Bereich einer Parkbank in der Trierer Straße liegen.

Ein bisher unbekannter Täter fand und unterschlug diese.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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