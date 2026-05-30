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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schule

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 22.05.2026 bis 26.05.2026 begaben beschädigten bisher unbekannte Täter absichtlich vermutlich mittels eines Schraubendrehers mehrere Türen und deren Schlösser am Gymnasium und der Realschule in der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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