Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht Urkundenfälschung sowie Fahrt unter Einfluss von Btm

Wittlich (ots)

In der Nacht des 22.02.2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich vermehrt Verkehrskontrollen in Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. In diesem Zuge konnte gegen 22:00 Uhr in Wittlich ein PKW kontrolliert werden, dessen Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der zuvor ausgehändigte ausländische Führerschein wies mehrere Fälschungsmerkmale auf und wurde wegen Verdachts der Urkundenfälschung sichergestellt. Zuletzt konnten auch beim Fahrzeugführer selbst Anzeichen festgestellt werden, die für einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum sprachen. Der durchgeführte Urintest bestätigte die Aufnahme von Cannabis, weshalb dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer wird sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell